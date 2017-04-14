Чебоксары, 14 апреля, 2017, 14:58 — ИА Регнум. В Чебоксарах 13 апреля, в православный Чистый четверг, начались весенние экологические мероприятия по очистке и благоустройству столицы Чувашии. Первый официальный запуск череды массовых субботников состоялся в сквере К. Иванова, куда призвали чиновников, депутатов, политически активную молодёжь — массовая уборка прошла под музыку и с костюмированными персонажами. Сейчас в центре столицы рабочих с мётлами и корзинами порой больше, чем прохожих. И если здесь территория содержится в чистоте, то контрастом выступают «убитые» межквартальные дороги, разрушающееся здание Дома правительства, которое является памятником архитектуры, и обвалы грунта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Женский труд

В мэрии города отмечают, что в первой массовой экологической акции приняли участие около 200 человек, вывезено порядка 130 мешков мусора. Мероприятия одновременно проходили в сквере К. Иванова, мемориальном комплексе «Победа», парках и скверах.

ИА REGNUM Уборка на остановках

Весенние экологические мероприятия продлятся до 20 мая. За это время на территории Чебоксар будут высажены порядка 2,4 тыс. зеленых насаждений, в том числе 150 деревьев. Посадка будет произведена в аллеях, в парках и садах, на придорожных полосах, в жилых кварталах и микрорайонах, территориях социальных учреждений. Помимо этого, будут заложены семь новых озелененных территорий. Особое внимание будет уделено ликвидации мест захламления твёрдых бытовых отходов: определено почти 100 адресов с планируемым объемом 2356 куб/м. Кроме того, в рамках Года экологии пройдут экологические акции, а также Всероссийский день посадки леса и День дерева.

Сейчас в Чебоксарах рабочих в рыже-оранжевой и синей униформе, а также спецтехнику можно увидеть чуть ли не на каждой остановке в центре города. Здесь всё оперативно вычищается-красится-моется. Шуршат мётлами дворники и в спальных районах — правда, с разной степенью активности и частоты. С приходом весны прибавилось работы и по вывозу мусора: чебоксарцы стали активно избавляться не только от старой одежды, но и мебели.

ИА REGNUM Десант на остановке «Лакомка»

И если город в целом содержится в чистоте, то большие нарекания вызывают дороги, в том числе в центре столицы. Весеннюю распутицу на дорогах усиливает старое здание Дома правительства, которое является памятником архитектуры и культуры федерального значения. Вот уже несколько лет оно ветшает: рушатся ступени, покрываются пылью и трескаются окна, сходит штукатурка и обнажает кирпичную кладку. И весь неприглядный вид усиливает находящаяся неподалеку и сверкающая на солнце новая правительственная многоэтажка.

Неприглядность

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году региональные власти заявляли, что Чувашии выделят средства на реставрацию старого здания Дома правительства, расположенного на площади Республики и являющегося памятником архитектуры и культуры федерального значения. Отмечалось, что из республиканского бюджета на эти цели направят 3 млн рублей, в 2013 году — порядка 25 млн рублей. Здание 1940-го года постройки находится «в аварийном состоянии». После ремонта чувашские власти планируют «приспособить его под современное использование как административное здание органов власти Чувашской Республики», то есть в прежнем его качестве.

Читайте также: В Чувашии отреставрируют старое здание Дома правительства