Ярославль, 14 апреля, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Банк ВВБ, который планирует перезапустить «Ликероводочный завод «Ярославский», может интересовать не перспектива возобновления производства, а земельный участок в центре города, на котором расположены мощности предприятия. Так считают опрошенные ИА REGNUM ярославские предприниматели.

Ярославский ЛВЗ

«Ликероводочный завод «Ярославский» располагается в квартале, ограниченном улицами Советской и Победы недалеко от Волжской набережной. О перспективах переезда производства из центра города в Новоселки накануне, 13 апреля, рассказал зампред правительства Ярославской области Валерий Холодов. По его словам, банк рассматривает вопрос использования как существующей площадки, так и запуска производства на территории индустриального парка «Новоселки» — от этого, уточнил Холодов, зависят сроки запуска производства.

Предприниматели, крупные владельцы коммерческой недвижимости в Ярославле Евгений Мухин и Илья Круглов называют очень привлекательным земельный участок, на котором располагается ликероводочное производство. По мнению Мухина, «для того, чтобы водку разливать, спирт нужен, да линия, которую можно перенести за 10 копеек».

«А эта площадка далеко не 10 копеек стоит. Правда, есть одно, но — там некоторые здания являются памятниками архитектуры. Тем не менее, площадка очень привлекательная», — пояснил Евгений Мухин.

Илья Круглов считает, что объекты недвижимости, размещенные на территории завода, можно превратить в loft-площадку, сохранив, таким образом, их идентичность. По его мнению, с точки зрения инвестора «было бы правильно» перенести производство за город.

Производство на «Ликероводочном заводе «Ярославский» простаивает с конца 2015 года в связи с приостановлением действия лицензии. В феврале 2016 года предприятие было признано банкротом. О планах реанимировать производство заявил в середине апреля 2017