Майкоп, 14 апреля, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Трёхуровневая развязка возле аула Тугургой в Республике Адыгея, завершить которую планировалось в феврале 2017 года, не будет сдана в эксплуатацию и до конца 2017 года. Срок окончания работ теперь перенесли на сентябрь 2018 года. Об этом было заявлено в ходе встречи врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова с начальником Краснодарского территориального управления госкомпании «Автодор» Николаем Ильиным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 14 апреля, обсуждался вопрос завершения строительства транспортной развязки на федеральной трассе М-4 «Дон» Краснодар-Новороссийск-Республика Адыгея.

Russianhighways.ru Трасса М-4 «Дон»

Стоимость работ составляет около 1 млрд рублей. По информации Николая Ильина, на объекте сменилось два подрядчика. На сегодня генподрядчиком является компания ЗАО «ИПС». В настоящее время проверяется качество ранее выполненных работ, вносятся корректировки в проект.

Скриншот карты с сайта Яндекс. Карты Развязка у села Тугургой

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Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководство региона обеспокоено сложившейся обстановкой, и потребовал скорейшего завершения важного для региона транспортного объекта, подчеркнув, что все работы должны быть выполнены качественно.

«Автомобилисты и грузоперевозчики испытывают большие трудности из-за пробок на данном участке. И люди справедливо высказывают свое недовольство. А в курортный сезон, ситуация еще усугубится», — сказал Мурат Кумпилов.

Что касается реконструкции участка автодороги М-4 «Дон» от Краснодара до города Адыгейска, от работы на нем планируется завершить также в 2018 году. Здесь будет заменена дренажная система, ликвидированы просадки на трассе, усилено полотно.

Через этот участок проходит основной поток отдыхающих, которые направляются на Черноморское побережье. В курортный сезон 2016 года здесь зафиксирован пиковый показатель в 78 тыс. автомобилей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года автомобилисты дождались введения в эксплуатацию новой трехуровневой транспортной развязки на 1442-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в районе реки Джубги (Туапсинский район). Работы по проектированию развязки около села Дефановка велись с 2008 года, непосредственно строительство началось в 2012 году. Общая стоимость проекта составила порядка 2,6 млрд рублей. Заказчиком строительства является Государственная компания «Автодор», исполнителем — ОАО ДСК «Автобан».