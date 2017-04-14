В Ярославле расследуют уголовное дело о непостроенных детских садах
Ярославль, 14 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. УМВД России по Ярославской области расследует уголовное дело о мошенничестве, связанном со строительством трех детских садов в Ярославле. Это следует из информации департамента строительства Ярославской области, подготовленной для депутатов Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как выяснилось, уголовное дело было возбуждено после вмешательства Счетной палаты РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре города Ярославля, летом 2016 года прокуратура получила письмо по председателя счетной палаты Татьяны Голиковой. Палата проводила проверку о выполнении программы развития образования в Ярославской области и обнаружила сады-призраки. В частности, речь идет о трех детских садах на улицах Колмогорова, Чернопрудной и Тутаевсаком шоссе, которые взялась строить компания из Подмосковья.
«В августе 2016 года мы провели проверку по данному факту и выяснили, что ООО «Бизнес-стиль» получило авансом 37,5 миллионов рублей, но работы на эту сумму не сделали. Это попадает под статью Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере». Мы передали результаты проверки в Следственную часть Следственного управления УМВД России по Ярославской области и 9 сентября было возбуждено уголовное дело», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора горда Любовь Созинова.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, разница между полученным авансом и выполненными работами составила около 22 млн рублей. Интересно, что информация о возбуждении уголовного дела стала известна только сейчас. В УМВД по Ярославской области оперативно прокомментировать ход расследования этого дела не смогли.
Между тем депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев потребовал наказать и чиновников, ответственных за срыв государственной программы по строительству детсадов. Он утверждает, что региональные чиновники при исполнении 7 контрактов на строительство детских садов за счет бюджетных средств не истребовали банковские гарантии, несмотря на то, что строительство фактически было сорвано.
Помимо трех ярославских садов, не были построены садики в Пошехонье, Угличе, Данилове и Ярославском районе. По мнению Балабаева, ущерб от невзыскания гарантий составил 217 миллионов рублей. Проверка департамента строительства ярославской области выявила этот факт в июне 2016 года. Директору «Единой службы заказчика» Екатериной Гусевой и директору областного департамента строительства Светланой Жилкиной было объявлено замечание. Никакого иного наказания они не получили. Впоследствии с ними не были продлены контракты.
Сергей Балабаев направил запрос начальнику ГУЭБиПК МВД России Андрею Курносенко с просьбой провести проверку действий двух экс-директоров, а в случае выявления нарушений — принять необходимые меры.
«Считаю, что в этой ситуации наблюдается состав трех статей Уголовного кодекса, как минимум. Это превышение служебных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями и халатность. Как эти чиновники исполняли свою работу, у каждой из них по сто человек подчиненных, и они пропустили этот отсутствие банковских гарантий. Они нанесли ущерб бюджету на двести с лишним миллионов и отделались всего-навсего замечанием, даже не увольнением», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Балабаев.
Сейчас на строительство двух из трех детских садов в Ярославле вновь выделены деньги, определен подрядчик, и работы должны возобновиться.