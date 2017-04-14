Ярославль, 14 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. УМВД России по Ярославской области расследует уголовное дело о мошенничестве, связанном со строительством трех детских садов в Ярославле. Это следует из информации департамента строительства Ярославской области, подготовленной для депутатов Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Фундамент детского сада в Ярославле

Как выяснилось, уголовное дело было возбуждено после вмешательства Счетной палаты РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре города Ярославля, летом 2016 года прокуратура получила письмо по председателя счетной палаты Татьяны Голиковой. Палата проводила проверку о выполнении программы развития образования в Ярославской области и обнаружила сады-призраки. В частности, речь идет о трех детских садах на улицах Колмогорова, Чернопрудной и Тутаевсаком шоссе, которые взялась строить компания из Подмосковья.

«В августе 2016 года мы провели проверку по данному факту и выяснили, что ООО «Бизнес-стиль» получило авансом 37,5 миллионов рублей, но работы на эту сумму не сделали. Это попадает под статью Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере». Мы передали результаты проверки в Следственную часть Следственного управления УМВД России по Ярославской области и 9 сентября было возбуждено уголовное дело», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора горда Любовь Созинова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разница между полученным авансом и выполненными работами составила около 22 млн рублей. Интересно, что информация о возбуждении уголовного дела стала известна только сейчас. В УМВД по Ярославской области оперативно прокомментировать ход расследования этого дела не смогли.

Между тем депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев потребовал наказать и чиновников, ответственных за срыв государственной программы по строительству детсадов. Он утверждает, что региональные чиновники при исполнении 7 контрактов на строительство детских садов за счет бюджетных средств не истребовали банковские гарантии, несмотря на то, что строительство фактически было сорвано.

Помимо трех ярославских садов, не были построены садики в Пошехонье, Угличе, Данилове и Ярославском районе. По мнению Балабаева, ущерб от невзыскания гарантий составил 217 миллионов рублей. Проверка департамента строительства ярославской области выявила этот факт в июне 2016 года. Директору «Единой службы заказчика» Екатериной Гусевой и директору областного департамента строительства Светланой Жилкиной было объявлено замечание. Никакого иного наказания они не получили. Впоследствии с ними не были продлены контракты.

Сергей Балабаев направил запрос начальнику ГУЭБиПК МВД России Андрею Курносенко с просьбой провести проверку действий двух экс-директоров, а в случае выявления нарушений — принять необходимые меры.

«Считаю, что в этой ситуации наблюдается состав трех статей Уголовного кодекса, как минимум. Это превышение служебных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями и халатность. Как эти чиновники исполняли свою работу, у каждой из них по сто человек подчиненных, и они пропустили этот отсутствие банковских гарантий. Они нанесли ущерб бюджету на двести с лишним миллионов и отделались всего-навсего замечанием, даже не увольнением», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Балабаев.

Сейчас на строительство двух из трех детских садов в Ярославле вновь выделены деньги, определен подрядчик, и работы должны возобновиться.