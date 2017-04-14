Мадрид, 14 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум.

Власти Мадрида 14 апреля сообщили о том, что в будущий четверг 21 апреля мэры Парижа и Мадрида Анн Идальго и Мануэла Кармена торжественно откроют памятник под названием «Сад воинов «Ла Нуэвэ», который станет первым официальным монументов в испанской столице, увековечивающем память республиканцев, боровшихся против гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны, сообщает информационное агентство EFE.

Испанские Красные партизаны во время Второй мировой войны

Это первый шаг, чтобы оценить «поистине невероятную историю, о которой бы сняли «десять или пятнадцать фильмов», если бы «это были американцы» — рассказала в интервью EFE писательница Ивелин Мескида, автор книги «Ла Нуэвэ», испанцы, освобождавшие Париж».

История роты «Ла Нуэвэ», что с испанского означает «Девятка», начинается в конце Гражданской войны в Испании, после завершения которой последовали волны изгнанников, многие из которых оказались в концентрационных лагерях, развернутых на юго-западе Франции, Тунисе, Алжире и Марокко.

«Им предложили вернуться в Испанию или присоединиться к Французскому иностранному легиону», — рассказывает Мескида. И многие из них вошли в роту под названием «Ла Нуэвэ», в которой 146 из 160 бойцов были испанского происхождения и в 1943 году вступили в воссозданную 2-ю бронетанковую дивизию генерала Леклерка под командованием Свободной Франции Шарля де Голля.

И хотя в данной французской дивизии присутствовало «более тридцати национальностей», «Девятка» стала единственным отрядом, состоявшим из «старших офицеров» испанского происхождения. Они давали своим машинам такие имена, как «Эбро», «Герника», «Дон Кихот» или «Испанский цыган».

«Ненависть к немцам» и военный опыт в гражданской войне сделал «Девятку» грозным отрядом, который «всегда был на переднем крае» и «никогда не отступал».

Через несколько недель после американской высадки в Нормандии, дивизия Леклерка достигла предместий Парижа, и отряд «Девятки» был направлен на разведку, так что 24 октября танк с названием «Гвадалахара» стал первым танком союзной армии, вступившим на парижскую почву.

Однако в официальной версии истории этого не упоминается, говорит Мескида, так как генерал Де Голль провозгласил, что Франция «была освобождена французами» 25 октября.

Один из героев «Девятки», присутствующий на единственном сохранившемся фото отряда в Париже, лейтенант Амадо Гранель за его «необычайное мужество» получил многочисленные награды.

Гранелю предложили высокий чин во французской армии, однако он подал в отставку, не согласившись принять французское гражданство.

«Но война для отряда не закончилась», — говорит Мескида, — «Так как они «воевали не за Францию, но за Испанию, чтобы вернуться». Однако в Испании установился режим генерала Франко.

Так, после девяти лет почти непрерывной военной кампании (с начала гражданской войны в 1936 году и до конца Второй мировой войны в 1945 году) члены «Девятки» повесили ружье на гвоздь и остались на «другой стороне Пиренеев».

Как правило, им удалось «добиться успеха в жизни», так как за их плечами был огромный военный опыт и «великолепные технические знания». Во многих случаях бывшие бойцы «Девятки» устроились на работу в концерны Renault, Citroen и другие гиганты автомобильной промышленности.

В настоящее время из 146 бойцов жив только Рафаэль Гомес, который будет присутствовать на церемонии открытия памятника его роте в его родной стране.

Напомним, что диктаторский режим генерала Франсиско Франко в Испании длился с 1936 по 1975 год. После смерти Франко 20 ноября 1975 года Хуан Карлос стал королём Испании. Он сразу же начал процесс перехода страны к демократии, закончившийся установлением парламентской демократии в форме конституционной монархии.