Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2017, 14:08 — ИА Регнум.

Новый международный аэропорт в Ростовской области, который планируется запустить 1 декабря 2017 года, оснастят американскими томографами для досмотра багажа. «Платов» станет первой региональной воздушной гаванью, в которой чемоданы и ручную кладь будут проверять по последнему слову техники. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе ростовского аэропорта 14 апреля.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

Уточняется, что аэрогавань оснастят двумя аппаратами фирмы «Morpho Detection». Томографы будут в багажных отделениях внутрироссийского и международного секторов пассажирского терминала.

«Новое оборудование имеет лучшие в своем классе показатели обнаружения угроз при рекордной пропускной способности. При этом технологическая составляющая постоянно совершенствуется производителем, что позволяет соответствовать будущим требованиям безопасности, которые имеют тенденцию к усилению», — прокомментировал исполнительный директор ПАО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов.

Также отмечено, что скорость конвейерной ленты позволяет обрабатывать 1,8 тыс. единиц багажа в час. Такими системами оснащены воздушные гавани США, Канады, Японии, Великобритании, Германии, а столичные аэропорты России.

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Напомним, акт строительной готовности аэропорт «Платов» должен получить к 1 июля 2017 года, а уже 1 декабря воздушная гавань будет принимать и отправлять рейсы в штатном режиме. Переезд ростовского аэропорта займёт буквально один день, перерыва в полётах не будет.

Как уже сообщало ИА REGNUM , в воздушной гавани на Дону появится и базовая авиакомпания. Эту идею в 2016 году одобрил президент РФ Владимир Путин. Вероятнее всего, базовым перевозчиком станет авиакомпания «Азимут», которая недавно сменила краснодарскую прописку и переехала на Дон.

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Авиакомпания «Азимут» переехала из Краснодара в Ростов-на-Дону

Новый аэропорт, который назван в честь прославленного атамана Войска Донского Матвея Платова, расположен на территории Аксайского района в 30 километрах от областного центра. Первый камень в основание будущего аэропортового комплекса заложили в ноябре 2014 года неподалеку от станицы Грушевской. Как только аэропорт «Платов» начнет работу, международный аэропорт Ростова-на-Дону, расположенный по проспекту Шолохова, закроют. На его месте будет возведен жилой микрорайон.

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