Владимир, 14 апреля, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Управляющие компании во Владимирской области сделали перерасчет оплаты за ОДН за январь 2017 года и вернули жителям более 18,3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

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По данным властей, перерасчеты сделаны по предписаниям, которые были выданы управляющим компаниям, работающим во Владимире, Александровском, Киржасчком, Ковровском, Кольчугинском, Петушинском, Собинском и Гусь-Хрустальном районах.

«Возврат начислений за январь текущего года управляющими организациями региона произведен в сумме 18 млн. 335 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января в России действуют новые правила расчета ОДН. После их введения жители Владимира получили квитанции, в которых суммы были больше предыдущих на порядок.

Увеличение суммы привело к тому, что в Государственной жилищной инспекции Владимирской области образовались очереди. Всего в феврале поступило 530 жалоб на завышенную плату по ОДН. Предписания были выданы 41 владимирской управляющей компании.

К слову, в марте 2017 года жители города Гусь-Хрустальный Владимирской области получили квитанции за тепло, согласно которым они должны заплатить от 20 до 30 тысяч рублей. Такие счета выставлены из-за того, что теплоснабжающая организация сделала перерасчет за рекордно холодную зиму.

В течение 2016 года жители платили за отопление согласно среднемесячному расходу в 2015 году. Теперь же ООО «Владимиртеплогаз» сделал перерасчет согласно показаниям счетчиков. Выяснилось, что в холодные месяцы жители в среднем потребили тепла на несколько десятков тысяч рублей больше.