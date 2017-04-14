Кишинёв, 14 апреля, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Принятое на проходящем в Бишкеке заседании высшего совета Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) решение о предоставлении Молдавии статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС является «историческим» для республики. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.kg Игорь Додон на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате

Додон заявил, что принципиальное решение на этот счет принято, и за него единогласно выступили лидеры всех стран ЕАЭС. «Это исторический день для Молдовы. Этого ждали большинство граждан нашей страны, это обещали и добивались много политических лидеров и партий в течение многих лет. Молдова — первая из стран, которая добилась этой чести», — отметил молдавский лидер.

По его словам, многие страны выступали с инициативами о подписании меморандумов о сотрудничестве с Евразийским Экономическим Союзом, соглашений о свободной торговле или других форм сотрудничества с ЕАЭС. «Уже подписано десятки таких соглашений, включая меморандум о сотрудничестве с Молдовой от 3 апреля 2017 года», — добавил он.

«Конечно, это не означает что Молдова с сегодняшнего дня становится членом Евразийского Экономического Союза, но это даёт нам возможность побольше узнать о принципах работы организации и открывает новые возможности для наших экономических агентов. Это не противоречит существующему Соглашению об ассоциации, который подписан между Молдовой и ЕС. Молдове суждено дружить и с Западом, и с Востоком, сохраняя и укрепляя свой нейтралитет и государственность», — подвел итог Игорь Додон.

Напомним, на заседании в Бишкеке лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза поддержали намерение Молдавии получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. Киргизский президент Алмазбек Атамбаев пояснил, что на следующем заседании Совета Евразийская экономическая комиссия должна будет представить для утверждения порядок реализации статуса наблюдателя.

В состав ЕАЭС, кроме России, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. В начале апреля 2017 года президент Молдавии Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС. Премьер-министр и спикер Молдавии назвали документ «просто бумагой, не имеющей юридической ценности».

Стоит отметить, что президент в Молдавии обладает во-многом декоративными полномочиями, в то время как правительство и парламент, принимающие ключевые решения, находятся под контролем Демпартии, декларирующей «проевропейский» курс.