Москва, 14 апреля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Субъекты РФ могут получить дополнительно 5 млрд рублей на реализацию программ благоустройства городов и поселков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета по местному самоуправлению при верхней палате парламента.

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В 2017 году регионам на программы благоустройства выделено 20 млрд рублей, эти средства предусмотрены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выделении из Резервного фонда правительства дополнительно 5 млрд рублей на реализацию программ по благоустройству», — сказала Матвиенко.

Кроме того, по ее словам, в начале 2017 года было выделено 80 млн рублей на софинансирование мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.