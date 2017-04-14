Москва, 14 апреля, 2017, 13:53 — ИА Регнум.



Knowitall63 Lada Vesta

Две модели российской автомобильной компании «АвтоВАЗ» — Lada Vesta и Lada Vesta SW Cross — были отмечены призами на Первом Московском Биеннале дизайна. Торжественная церемония прошла в четверг, 13 апреля, в Центральном доме художника в Москве. Об этом сообщает «Дейли-Мотор».

«В рамках Первого Московского Биеннале дизайна получили награды 2 новые модели компании «АвтоВАЗ» — Lada Vesta и Lada Vesta SW Cross, — говорится в сообщении. — Экстерьер обоих автомобилей разрабатывал Стив Маттин».

Отмечается, что Vesta стала первым автомобилем, созданным при помощи новой фирменной ИКС-концепции обновленного стиля LADA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2017 г. в Тольятти на предприятии «АвтоВАЗа» начался выпуск юбилейной версии легендарного внедорожника Lada 4×4. Выпуск модели приурочен к празднованию сорокалетнего юбилея этого авто.

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