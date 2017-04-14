Донецк, 14 апреля, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко не исключил, что власть в Киеве могут захватить радикалы, неонацисты и бандеровцы. Если это произойдет, им не будет места на Украине. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом Захарченко заявил 14 апреля во время «прямой линии» с жителями Украины, передает ИА REGNUM.

DenTVinform Official Stream Захарченко Александр Владимирович

«По разным подсчетам, в Украине сейчас от 30 до 50 тысяч тех персонажей, которых Вы правильно называете оголтелыми радикалами, неонацистами и бандеровцами. Если не произойдет так, что эти персонажи, пусть и ненадолго, захватят власть в Украине, то тогда, после падения киевского режима, у них останется только два пути: или под суд и в тюрьму надолго, или бежать», — пояснил Захарченко.

По его словам, радикалы, которые совершили преступления против человечества в Донбассе, не спасутся бегством в Европу. «В Европу, например. Им там явно не хватает украинских радикальных националистов, приобретших боевой опыт, почуявших кровь. В конце концов, пусть и Европа заплатит за то, что поддержала государственный переворот и помогла разрушить ту страну, которая раньше называлась Украиной. Однако тем оголтелым радикалам, которые совершили преступления против человечества, в частности, в Донбассе, бегство в Европу не поможет. Возмездие за преступления такого рода будет неотвратимым и срока давности они иметь не будут», — прогнозирует Захарченко.

Захарченко проинформировал, что на Украине создается движение по сопротивлению киевским властям. При этом глава ДНР отказался назвать источник финансирования нового движения. «Я и на прошлых прямых линиях говорил о том, что на Украине должно создаваться движение сопротивления. И оно создается. Медленнее, чем хотелось бы, но все-таки создается. Что касается финансового содействия, то это, извините, закрытая информация», — рассказал Захарченко.

Также глава ДНР допустил возможность наведения порядка на Украине «внешней силой» или войсками ДНР. «Я тоже вижу впереди борьбу всех против всех и хаос. Возможно, кровавый — если оставить все как есть и просто ждать в сторонке. Злорадства по этому поводу у меня никакого нет. Наоборот, есть беспокойство. Это, знаете, как пьяный дебош у соседей, при котором нам самим угрожает опасность просто потому, что мы рядом. Так и с Украиной. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы на Украине переходный период был как можно короче и чтобы по возможности быстро был наведен порядок, который гарантирует свободу. Проблема в том, что я тоже не вижу той силы, которая возьмет на себя обязательства навести порядок и привести страну к свободным, прозрачным выборам… На что надеяться, кроме самоорганизации граждан? На внешнюю силу? Может быть. Можем ли мы оказать помощь? Теоретически — да. Но только при одном условии — если нас позовут… Теоретически мы можем оказать помощь жителям Украины в наведении порядка; мы это, может быть, сделаем, только, если нас позовут. А порядок наводить мы научились», — считает Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2017 года глава ДНР Захарченко в эфире телеканала «Россия 1«заявил, что до 1 мая 2017 года Украина перестанет существовать как государство. «Сейчас пошел отсчет. Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать», — прогнозировал Захарченко.