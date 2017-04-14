Москва, 14 апреля, 2017, 14:07 — ИА Регнум.

Подписанное Россией соглашение с ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти — это часть проблемы неопределенности государства по поводу стратегии относительно развития нефтегазовой отрасли. Это толкает российские нефтяные компании, в частности «Сургутнефтегаз», сокращать инвестиции в отрасль. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в интервью ИА REGNUM.

lalabell68 Нефтяная вышка

Симонов выразил сомнение по поводу того, что «Сургутнефтегаз» откладывает запуск новых проектов из-за необходимости соблюдать соглашение. Сделка будет действовать еще на протяжении ближайших нескольких месяцев. То есть оно касается только первого полугодия 2017 года. О том, будет ли дальше продлевать действие соглашение, пока непонятно.

По словам эксперта, путь от первого доллара инвестиций в проект до первой нефти сегодня занимает в лучшем случае пять лет. Нормальный срок для таких мероприятий — 7−8 лет. Поэтому добыча нефти в России сегодня растет за счет инвестиций, которые были сделаны в отрасль несколько лет назад. В этой связи директор ФНЭБ обратил внимание на заявления российского министерства финансов, которое выражает недоумение тем, что нефтяные компании в РФ наращивают добычу, несмотря на огромные налоги.

«Но Минфин не понимает, что инвестиции были сделаны семь лет назад. Сейчас он душит налогами отрасль, это скажется как раз через 5−6 лет, когда произойдет недоинвестирование текущее. Поэтому мне кажется, что главная причина, по которой компания сокращает инвестиции, что правда, связано с тем, что в стране действует абсолютно варварский налоговый режим в отношении нефтегазовой отрасли. Это их совершенно не стимулирует к новым вложениям», — подчеркнул Симонов.

Сегодня нефтяная отрасль России не получает никаких внятных сигналов о том, какой будет налоговый режим в ближайшие десять лет. В такой ситуации вкладывать серьезные средства в отрасль довольно странно, считает аналитик.

В целом соглашение, которое действует полгода, не может повлиять на инвестиционную политику компании. Однако проблема регулирования заключается в том, что отрасль с сильным инвестиционным циклом не понимает правил игры, которые будут через пять лет. Эксперт относит эту проблему, прежде всего, к налоговому вопросу. Но соглашение с ОПЕК — это тоже часть этой проблемы, так как раньше во всех энергетических стратегиях говорилось о необходимости роста производства нефти, Однако теперь российские компании должны добровольно ограничивать добычу, чтобы сохранить цены. То есть, говорит Симонов, государство не может определиться с внятной стратегией относительно развития нефтегазовой отрасли. Но отрасль ждет этого, потому что имеет длинные инвестиционные циклы.

«Соглашение ОПЕК — часть проблемы непонимания «Сургутнефтегазом» и другими компаниями того, как отрасль будет регулироваться. Поэтому проблема сокращения инвестиций, к сожалению, есть, связана она с неопределенностью», — отмечает эксперт.

В качестве примера такой неопределенности он также привел Парижское соглашение по климату, которое активно дискриминирует углеводороды.

Дело в том, что гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов газете «Известия» сообщил, что компания откладывает запуск новых проектов из-за того, что соблюдает в числе других российских компаний глобальное соглашение по сокращению добычи. На эту нефтяную компанию приходится более четверти общего объема поисково-разведочного бурения в России. По словам Богданова, компания полностью выполняет условия венских договоренностей, в частности откладывает запуск новых проектов. Так, по итогам первых месяцев 2017 года сокращение добычи нефти «Сургутнефтегазом» заявлялось, составит 400 тыс. тонн. Но при этом остается на уровне прошлого года.