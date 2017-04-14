Москва, 14 апреля, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Граждане Китая стали по итогам 2016 году самыми щедрыми туристами — они потратили на зарубежные поездки $261 млрд, говорится в отчете Всемирной туристической организации (UNWTO).

JohannyChou Китайские туристы

В 2016 году китайские туристы потратили на 12% больше, чем годом ранее. Чаще всего из Китая ездят в Японию, Южную Корею, Таиланд, США и страны Евросоюза.

На втором месте по расходам на туризм США, граждане этой страны стали тратить на 8% больше и расходы выросли до $122 млрд. Замыкает тройку лидеров Германия с расходами в $81 млрд (+5%).

Также в пятерку вошли Великобритания ($64 млрд) и Франция ($41), обе страны показали рост на выездной туризм в 7%. Значительный рост в расходах зафиксирован во Вьетнаме (+28%), Аргентине (26%), Египте (+19%) и Испании (+17%).

Граждане России в 2016 году потратили на поездки за рубеж $24 млрд, снижение составило более 30% (в 2015 году было потрачено $35 млрд).

Причиной снижения расходов на туризм, по мнению организации, стали слабая экономика и курс валют.