Ферзиково, Калужская область, 14 апреля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. На заводе в Ферзиковском районе Калужской области разбились два промышленных альпиниста. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Олег Буря, они выполняли очистку емкости для хранения цемента, но сорвались.

Torange.biz Промышленный альпинизм

Погибшие альпинисты (1986 и 1987 годов рождения) являлись иностранными гражданами. Они находились на территории России на законных основаниях и были официально трудоустроены в компании из Саратова.

Следователь и специалисты осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли заводскую документацию. После проверки соблюдения правил техники безопасности, правоохранители дадут оценку действиям сотрудников завода, потерпевших и компании, на которой они работали.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года, 28-летний инженер-электрик предприятия по изготовлению электрооборудования в Калужской области, погиб на работе от поражения током. Мужчина получил сильный удар током, соприкоснувшись с трансформатором, находящимся под высоким напряжением.