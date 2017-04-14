Москва, 14 апреля, 2017, 13:32 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Включение расходов на общедомовые нужды в состав жилищной услуги устанавливается в размере норматива, за исключением случаев, когда общим собранием собственников принято решение о потреблении ресурсов на основании общедомового прибора учета.

Таким образом, у собственников появляется альтернатива — платить ОДН по счетчикам либо по нормативам. Принятие закона позволит снизить размер платы на общедомовые нужды.

Сегодня нормативы в регионах разнятся более чем в 10 раз — от 0,4 киловатт в Краснодарском крае и Крыму, до почти 9,6 киловатт в Ингушетии, отметил первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Александр Сидякин («Единая Россия»). Такие высокие нормативы потребления приводят к существенному увеличению платы на общедомовые нужды, отметил он. «Получилось, что граждане платили существенно больше, чем фактически потребляли», — констатировал парламентарий. Депутат считает недопустимым, чтобы в строку ОДН списывались любые неучтенные расходы.

Оппозиция также поддерживает законопроект. «Наши граждане переплачивали за услуги ЖКХ. Чем мы быстрее подержим законопроект, чем меньше придется им платить» , — заявил, в частности, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Напомним, с 1 января 2017 года плата за ОДН стала включаться в квартплату, в квитанции появилась новая строка. Ранее стоимость холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электроэнергии, которые необходимы для содержания многоквартирных домов, была включена в коммунальные услуги.