Киев, 14 апреля, 2017, 13:24 — ИА Регнум.



Nick Grapsy Национальный Банк Украины

С 14 апреля украинские банки смогут досрочно погашать задолженность перед иностранными кредиторами за счет размещения долговых ценных бумаг за пределами Украины, передает пресс-служба Национального банка Украины.

Решение об этом было принято сегодня в НБУ, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что погашение кредитов украинскими банками возможно только перед теми иностранными кредиторами, чей рейтинг не ниже «А3"/"А-» согласно ведущим мировым рейтинговым компаниям Fitch Ratings, Standard&Poors, Moody’s.

Помимо этого, НБУ увеличил максимальный размер предоплаты по импортным контрактам, с которыми не используется аккредитивная форма расчетов с подтверждением первоклассного банка, до $5 млн. До этого размер предоплаты составлял $1 млн, таким образом, Нацбанк повысил лимит в пять раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Национальный банк Украины действует в соответствии с новой моделью валютного регулирования, которую регулятор принял в декабре 2016 года.

Согласно новой модели, Нацбанк ориентируется на постепенную валютную либерализацию экономики Украины, в частности либерализацию долгосрочных и краткосрочных инвестиций.

Также НБУ планирует снять ограничения по экспортно-импортным операциям и прямым иностранным инвестициям, по портфельным инвестициям и потокам долгового капитала, и убрать препятствия для финансовых операций физических лиц за границу.

Так, 5 апреля Нацбанк ослабил ограничения на покупку наличной валюты для физлиц, теперь граждане Украины могут покупать до 150 тыс. гривен (316 тыс. рублей) в сутки.