Киев, 14 апреля, 2017, 13:20 — ИА Регнум.

Вероятность того, что Киев со временем сможет нормализовать отношения с Москвой, существует, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет «Фокус».

ВАДИМ ЧУПРИНА Иванна Орестовна Климпуш-Цинцадзе

В своей статье для еженедельника Климпуш-Цинцадзе, комментируя решение Европейского парламента об отмене виз для украинских граждан, заявила, что произошло «историческое событие», которого не осознают многие украинцы.

«Прежде всего произошло окончательное «прощание с империей». Прощание, которое отныне стало международно признанным фактом», — написала она.

Украинский политик подчеркнула, что отмена виз является Рубиконом для ЕС, но не для Украины, которая уже «прошла его на Майдане», доказывая свою приверженность «европейским ценностям».

«Что мы не хотим жить в империи советского образца, да и вообще в какой бы то ни было империи», — написала она.

Как считает украинский деятель, решение далось Брюсселю нелегко — на фоне трудностей в самом союзе, таких как Brexit и «информационные атаки и политический прессинг со стороны России».

«Как бы там ни было, в день голосования Европарламента империя потеряла Украину навсегда. Наверняка нормализация отношений с Россией для нас возможна — в далеком или не очень будущем. Это зависит от перемен прежде всего внутри самой России. Но назад в империю мы уже не вернемся», — написала она.

Напомним, 6 апреля депутаты Европарламента проголосовали за безвизовый режим для граждан Украины. За решение проголосовал 521 депутат, 75 — против и еще 36 воздержались.