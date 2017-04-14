Жуковский, Московская область, 14 апреля, 2017, 12:50 — ИА Регнум.

Бизнесмены из китайского города Фанчэнган и подмосковного города Жуковского договорились о создании совместного предприятия по разработке среднемагистрального самолета, сообщается на сайте облправительства

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Заключение договора состоялось одновременно с подписанием соглашения о побратимстве Жуковского с Фанчэнганом.

«Основные производственные мощности вновь созданного предприятия будут в Китае, а филиал — в Жуковском, что даст городу новые рабочие места», — сказал глава города Андрей Войтюк.

Китайская сторона самостоятельно установила связи с основным разработчиком перспективного проекта нового самолета — российской «Научно-инженерной компанией», и предложила им сотрудничество.

Первые контакты между предпринимателями состоялись в декабре 2016 года, а в марте 2017 года уже были достигнуты все договоренности», — сказал Войтюк.

Справка ИА REGNUM :

ООО «Научно-инженерная компания» находится в Жуковском и основана в 1997 году группой сотрудников ЭМЗ им. В.М. Мясищева. За прошедшие годы численность инженеров увеличилась с 6 человек до более чем 550 человек. Опытные конструкторы и технологи принимали участие в разработке воздушно — космического самолета «Буран» и в разработке самолетов фирмы «Боинг».