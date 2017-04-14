Бишкек, 14 апреля, 2017, 12:52 — ИА Регнум.



President.kg Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Намерение Молдавии получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) поддержано странами-участницами, заявил 14 апреля киргизский президент Алмазбек Атамбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как пояснил Атамбаев, на следующем заседании Совета Евразийская экономическая комиссия должна будет представить для утверждения порядок реализации статуса наблюдателя.

Напомним, в состав ЕАЭС, кроме России, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. В 2017 году президент Молдавии Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в столице Киргизии началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Помимо Атамбаева в нем приняли участие президент России Владимир Путин, белорусский президент Александр Лукашенко, казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, глава Армении Серж Саргсян. Додон также участвовал в заседании.

Кроме вопросов, касающихся Молдавии, на заседании обсуждалась тема временного соглашения об образовании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

Также разбирался вопрос результатов внешнего аудита в органах союза за прошлый год. Заторонуло обсуждение и макроэкономическую политику стран ЕАЭС на два ближайших года. Были озвучены и другие вопросы.