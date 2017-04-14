Памятник Горькому вернут на прежнее место — Собянин
Москва, 14 апреля, 2017, 12:23 — ИА Регнум.
Памятник писателю Максиму Горькому вернут на площадь Тверской Заставы. Основные работы на площади Тверской Заставы около Белорусского вокзала планируется завершить к осени. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе
«В этом году приступим к благоустройству территории. Также на площадь вернут памятник писателю Максиму Горькому, который демонтировали в 2005 году», — сказал Собянин.
В настоящее время монумент находится в парке искусств «Музеон».
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Как сообщало ИА REGNUM, памятник писателю Максиму Горькому на площади Тверской заставы у Белорусского вокзала в Москве был демонтирован 16 декабря 2005 года. Скульптура советского писателя была снята для того, чтобы расчистить место под строительство транспортной развязки, парковки и торгового комплекса.
Напомним, памятник Горькому был установлен на площади Белорусского вокзала в 1951 году.
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