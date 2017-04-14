Москва, 14 апреля, 2017, 12:23 — ИА Регнум.



(сс) Andreykor 7 Памятник Горькому на площади Тверская Застава, авторы И. Д. Шадр, В. И. Мухина, 1939

Памятник писателю Максиму Горькому вернут на площадь Тверской Заставы. Основные работы на площади Тверской Заставы около Белорусского вокзала планируется завершить к осени. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе

«В этом году приступим к благоустройству территории. Также на площадь вернут памятник писателю Максиму Горькому, который демонтировали в 2005 году», — сказал Собянин.

В настоящее время монумент находится в парке искусств «Музеон».

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Как сообщало ИА REGNUM, памятник писателю Максиму Горькому на площади Тверской заставы у Белорусского вокзала в Москве был демонтирован 16 декабря 2005 года. Скульптура советского писателя была снята для того, чтобы расчистить место под строительство транспортной развязки, парковки и торгового комплекса.

Напомним, памятник Горькому был установлен на площади Белорусского вокзала в 1951 году.

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