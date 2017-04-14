Санкт-Петербург, 14 апреля, 2017, 12:33 — ИА Регнум.



(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

Молодой человек, пострадавший при срабатывании у него в руках самодельного взрывного устройства (СВУ) в Петербурге, находится в реанимации, в тяжелом состоянии, которое обусловлено последствиями шока и характером травм от взрывной волны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 апреля сообщил главный врач Детской больницы №2 Святой Марии Магдалины Автандил Микава.

По словам медика, сейчас пострадавший введен врачами в медикаментозную кому.

По данным главврача, взрыв причинил юноше разного рода не однотипные травмы, затронув различные части тела. Какие именно повреждения получил несовершеннолетний парень, медик уточнить отказался.

«Детальную информацию мы сможем дать только после того, как вступим в контакт с пострадавшим и получим его согласие. Сегодня это невозможно», — пояснил Автандил Микава.

По его словам, «есть большая надежда, которая граничит с уверенностью, что этот пострадавший скоро сможет сам себя обслуживать».

Главврач больницы также добавил, что операция по спасению пострадавшего молодого человека длилась более четырех часов. Пока перевод его в другую больницу не планируется. С родственниками юноши у врачей установлен очный контакт, подключены психологи.

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Как сообщалось, взрыв неустановленного предмета в руках у молодого человека, 1999 года рождения, произошел на проспекте Кима в Василеостровском районе Петербурга в 18:40 13 апреля. Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту взрыва самодельного взрывного устройства. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

По данным СМИ, которые официально не подтверждены, молодой человек мог сам изготовить взрывное устройство или переносить взрывоопасные вещества. Он является студентом Технологического института, который в том числе готовит специалистов по взрывоопасным веществам и технологиям.