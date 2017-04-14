Калуга, 14 апреля, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Лишь 179 из 1000 государственных служащих министерств Калужской области могут похвастаться идеальным знанием антикоррупционного законодательства России. Такие результаты показало проведенное в регионе тестирование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по профилактике коррупционных правонарушений администрации губернатора Калужской области.

Alberto G Тесты

На знание законодательства чиновников проверяли в течение двух месяцев. И хотя 93,25% сотрудников областных министерств показали, что неплохо знакомы с антикоррупционным законодательством, на все 35 из 35 возможных вопросов ответили только 17,9% — 179 человек.

В числе чемпионов по знаниям оказались сотрудники министерства финансов, министерства здравоохранения, комитета ветеринарии при областном правительстве, министерства образования и науки и министерства экономического развития региона.

В остальных 10 ведомствах результаты теста колеблются в пределах от 81 до 90% правильных ответов на вопросы.

Следующим этапом проверок станет организация тестирования муниципальных служащих. Его планируется провести в дистанционной форме с использованием современных информационных технологий, заявили в администрации губернатора.

Напомним, 2016 году в калужском регионе было выявлено 156 преступлений коррупционной направленности, 112 из которых — это взяточничество. В региональном следственном управлении СКР рассмотрели 268 сообщений о коррупционных преступлениях, возбудили 139 уголовных дел.