Владикавказ, 14 апреля, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Акция протеста дальнобойщиков в Северной Осетии принимает «не совсем законные очертания» — ряд водителей предпринимает попытки помешать тем перевозчикам, которые не участвуют в забастовке. Об этом заявил в прямом эфире программы ГТРК «Алания» «Пресс-клуб» министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов.

Kremlin.ru Председатель правительства Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров

По его словам, участники акции ездили по дорогам и бросали железные шарики под колеса встречным фурам, пишет портал «15-й регион». Бастующие также подъезжали к загружающим товар большегрузам и силой заставляли водителей участвовать в акции протеста.

После этих случаев глава региона Вячеслав Битаров собрал экстренное совещание с представителями силовых структур и дал указание задерживать бастующих дальнобойщиков, мешающих работе своих коллег, сообщил министр промышленности и транспорта. Отметив, что требование об отмены системы «Платон», которое выдвигают дальнобойщики, невозможно решить на региональном уровне, Бутов заявил, что единственное, в чем могут помочь перевозчикам местные власти, так это в организации республиканской диспетчерской службы.

В настоящее время дальнобойщики Северной Осетии платят большие деньги сторонней диспетчерской службе. Можно было бы, по мнению властей, организовать такую же службу на территории республики, чтобы она взимала приемлемые для водителей суммы.

«Беда в том, что сегодня наши перевозчики остались сами по себе и им трудно конкурировать с большими транспортными компаниями. Поэтому их единственный верный путь — объединяться и совместно, в кооперации, на законном основании перевозить грузы», — цитирует Бутова информагентство.

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Как сообщало ИА REGNUM, дальнобойщики Северной Осетии присоединились к акции протеста против системы «Платон» в конце марта 2017 года. Более 100 машин собралось у трассы М29 в районе селения Карджин Кировского района республики. По словам участников забастовки, их протест — бессрочный, до полного выполнения требований дальнобойщиков. Это вынужденный шаг против непомерных расходов, которые делают труд водителей большегрузов бездоходным.