Москва, 14 апреля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Заявленные показатели программы «Жилье для российской семьи» не выполнены Минстроем и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Результаты проверки АИЖК опубликованы на сайте Счетной палаты.

(сс) MichaelGaida Строительство

По результатам аудита выяснилось, что из предполагаемых к строительству 25 млн кв. м жилья стоимостью не дороже 35 тыс. рублей за квадратный метр для 463 тыс. семей построено только 3,3%, а жилье смогли получить 5,7% семей.

Программа рассчитывалась на 2014−2017 годы, переселять предполагалось людей, которые живут в стесненных условиях, в том числе жильцов аварийных домов, многодетные семьи и ветеранов боевых действий.

В отчете Счетной палаты говорится, что АИЖК и Минстрой не проработали эффективные механизмы для реализации программы. В частности не удалось снизить стоимость жилья на 20%. Всего по программе построено 0,8 млн кв. м жилья, улучшили свои жилищные условия 26,3 тыс. семей.

Реализовать программу не удалось не из-за недостатка финансирования, а по причине неэффективных мер со стороны Минстроя и АИЖК. Так, АИЖК часто отказывалось от земельных участков для строительства домов, заявляя об их несоответствии критериям отбора. В итоге для строительства жилья было предоставлено лишь 56 земельных участков, или 7,7% от отобранных регионами.

Со своей стороны Минстрой не выкупал инженерные сети и не решал вопросы по обеспечению жилья школами, детсадами и другими объектами социальной инфраструктуры. Из 20 млрд рублей, запланированных на эти цели, не было потрачено ни рубля.