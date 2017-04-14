Москва, 14 апреля, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Законопроект об именах и фамилиях детей Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

(сс) grafikacesky Без Принцесс: Законопроект об именах и фамилиях

Так, в имени ребенка «не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы». Те же требования действуют при записи имени ребенка. Называть детей с использованием аббревиатур и сокращений можно. «На сегодняшний день в нашем языке, в нашей культуре уже сложился целый ряд имен, который в прошлом являлся аббревиатурой, но сейчас утратил свое идеологическое содержание и стало обычным именем, например, Ким (Коммунистический интернационал молодежи) или такое сокращение как Владлен», — рассказал депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»). «Если мы пойдем по пути запрета сокращений, то придется запрещать имя Владимир, которое тоже является сокращением от «владеть миром», — добавил он.

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При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.