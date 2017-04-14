Кишинёв, 14 апреля, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза поддерживают намерение Молдавии получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

President.kg По завершении заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком формате состоялась церемония совместного фотографирования

По его словам, Евразийская экономическая комиссия должна будет подготовить и представить для утверждения на следующем заседании Совета соответствующие документы с описанием порядка реализации статуса наблюдателя.

В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаевотметил, что поскольку период становления ЕАЭС совпал с общемировым экономическим кризисом, то это не могло не повлиять на показатели государств-участников Союза.

«Кризис не вечен, за спадом всегда следует рост. Большинство стран в прошлом году показали рост, в том числе Казахстан. В первоначальное время было сделано немало работы, определены среднесрочные и долгосрочные приоритеты, на практике идет свободное передвижение товаров и финансов на территории Евразийского экономического союза», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления подчеркнул, что участники ЕАЭС должны уделить больше внимания вопросам, касающимся решению внутренних разногласий и проблем Евразийского альянса.

«В 2016 году нам не удалось устранить причины снижения товарооборота. Это основная проблема, так как ЕАЭС — это в первую очередь экономический союз. Поддерживаю президента Атамбаева, который сказал, что нам необходимо сосредоточиться на решении внутренних проблем Союза. Считаю, что 2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации. Комплекс первоочередных мер: ввести мораторий на принятие новых правовых актов, которые дискриминируют участников ЕАЭС», — резюмировал белорусский лидер.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 14 апреля, в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Участие в мероприятии принимают президенту Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Молдавии. Одной из основных тем повестки этого международного мероприятия является вопрос о присвоении Республике Молдова статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС.