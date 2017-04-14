Ярославль, 14 апреля, 2017, 11:45 — ИА Регнум. В Ярославской области к 200-летию поэта Николая Некрасова будут отреставрированы связанные с ним объекты, появятся новые музейные экспозиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор литературно-мемориального музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха» Андрей Ивушкин.

«Музыкантская» в Грешнево

До 2021 года, когда исполнится 200 лет со дня рождения поэта Николая Некрасова, планируется реконструировать 11 объектов на территории музея-заповедника. После реставрации в Западном флигеле появится литературная экспозиция. Такой экспозиции не было в музее 20 лет.

Родовая усадьбы Некрасовых находилась в селе Грешнево Некрасовского района. Из всей усадьбы на сегодняшний день сохранился один дом, где раньше была «музыкансткая», в которой по преданию проживали крепостные музыканты. До 2001 года в здании была расположена экспозиция музея, рассказывающая о ярославском имении Некрасовых, однако сейчас она закрыта, а само здание пребывает в плачевном состоянии. К двухсотлетию поэта в «музыкантской» откроют новую экспозицию, посвящённую детским годам Николая Некрасова.

В 1871—1872 годах на средства Николая Некрасова, а также местного священника Ивана Зыкова и прихожан аббакумцевского храма было построено земское училище в соседнем с Грешневым селе Аббакумцево. Поэт выполнял обязанности попечителя школы, снабжал её средствами, шедшими на ремонт здания и наём прислуги. Эту школу реконструируют и там разместится экспозиция, рассказывающая о том, как учили 100 лет назад.

«Мы собираемся увеличить зону приема гостей, где расширим парковку и сделаем комфортные туалеты, кафе и другую инфраструктуру. Сейчас мы принимаем 57−60 тысяч посетителей в год, а после реконструкции сможем около 250 000 человек в год», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Ивушкин.

На реконструкцию потратят 230 млн рублей из областного бюджета, также планируется привлечь еще 300 млн внебюджетного финансирования.