Киев, 14 апреля, 2017, 11:48 — ИА Регнум.



(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

За прошедшие сутки в Донбассе продолжались спорадические обстрелы с применением тяжелой артиллерии калибров 120 и 122 мм, танков, минометов, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 14 апреля сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР, штаба АТО, и боец ДНР с позывным «Белый», передает ИА REGNUM.

Так, по данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 58 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 19 населенных пунктах. «Обстрелам подверглись 19 населенных пунктов республики, по которым применялась артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Также боец ДНР с позывным «Белый» отметил, что в последнее время на фронте в районе Горловского направления сохраняется «сложная обстановка, до этого было спокойней». «Заехал батальон «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проводят разведку боем. Провоцируют на конфликт. Держат нас в напряжении. Слышно передвижение легкой бронированной техники (несколько БТРов). Из общежития в Новолуганском (Артемовский район Донецкой области под контролем ВСУ — прим. ИА REGNUM ) выселяют одиноких жильцов, въезжают туда (украинские солдаты — прим. ИА REGNUM ). Раньше там они занимали два этажа, сейчас все пять… Сейчас лупят долго, целенаправленно. Если раньше делали два выстрела, то сейчас хотят что-то уничтожить», — пояснил «Белый».

Народная милиция ЛНР зафиксировала пять обстрелов со стороны украинских силовиков. В частности под огонь попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Красный Яр, Фрунзе, Калиново-Борщеватое. При этом ВСУ вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

В свою очередь, 14 апреля пресс-центр АТО проинформировал, что вчера в Донбассе сохранялась напряженная обстановка, несмотря на то, что участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе договорились об очередном режиме тишины с 13 апреля. В результате обстрелов войск ДНР и ЛНР «двое украинских защитников получили ранения».

Отмечается, что наиболее напряженная обстановка сохраняется на Мариупольском (Приморском) направлении, где ВС ДНР применили артиллерию калибра 122 мм. «За минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Центром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление. Так, в районе Водяного, по нашим воинам враг бил из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Мужественных защитников Широкино накрывало огнем из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия противник открывал огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибра 82-мм, противотанковые гранатометы применили в районе Талаковка. Из гранатометов различных систем враг бил по нашим позициям вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки», — говорится в сообщении.

По данным украинского штаба, на Донецком направлении позиции ВСУ под Авдеевкой ВС ДНР обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. «Защитников Луганского обстреливали из минометов калибра 82 мм. По защитникам Опытного применялся противотанковый ракетный комплекс, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и вооружения БМП. Из гранатометов различных систем обстреливались позиции вблизи Невельского», — информирует пресс-служба.

Также на Луганском направлении войска ЛНР из гранатометов различных систем вели огонь по позициям ВСУ в Новоалександровке и Катериновке.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера в результате боевых действий погибли двое бойцов ДНР, один — получил ранения. «Увеличение за последние дни числа обстрелов со стороны ВСУ связано с прибытием в зону «АТО» комиссии из Киева. При сдерживании натиска врага погибли два военнослужащих армии ДНР и еще один получил ранение», — уточнил Басурин.

Напомним, 12 апреля 2017 года в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (Россия-ОБСЕ-Украина) стороны договорились установить очередной режим тишины с 10.00 13 апреля. Несмотря на приближение пасхальных праздников, противоборствующие стороны продолжают вести позиционные бои средней степени интенсивности.