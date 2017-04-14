Инспекция по храмам и усиление полицейских патрулей: Дон готовится к Пасхе
Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2017, 11:39 — ИА Регнум.
Во всех храмах Ростовской области в эти дни проводят инспекцию сотрудники регионального управления МЧС России. Спасатели проверяют соблюдение противопожарных правил сегодня, чтобы избежать большой беды в светлый праздник Пасхи, который верующие отметят 16 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства 14 апреля.
В частности, инспекторы интересуются, свободны ли эвакуационные выходы, проверили на исправность огнетушители и пожарную сигнализацию.
«В преддверии Пасхи мы также обследуем прилегающую к храмам территорию, чтобы в случае возникновения ЧС спецтехника смогла беспрепятственно проехать», — отметил начальник отделения административной практики и дознания по Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области Павел Кириченко.
В Пасхальную ночь на Дону будут открыты двери 294 храмов. Обеспечивать безопасность жителей региона будут представители МЧС, добровольцы. Также будут усилены полицейские патрули, они будут нести дежурство вместе с казачьими дружинами.
Жителей и гостей Ростова-на-Дону ожидает праздничная программа. В частности, в Ростовском государственном музыкальном театре по традиции состоится большой Пасхальный концерт.
Также в городских музеях в эти дни открыты выставки художников. Например, работы мастеров кисти можно увидеть вмузее изобразительных искусств.