Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2017, 11:39 — ИА Регнум.

Во всех храмах Ростовской области в эти дни проводят инспекцию сотрудники регионального управления МЧС России. Спасатели проверяют соблюдение противопожарных правил сегодня, чтобы избежать большой беды в светлый праздник Пасхи, который верующие отметят 16 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства 14 апреля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Новочеркасский Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор

В частности, инспекторы интересуются, свободны ли эвакуационные выходы, проверили на исправность огнетушители и пожарную сигнализацию.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Воскресенский войсковой собор в ст. Старочеркасской

«В преддверии Пасхи мы также обследуем прилегающую к храмам территорию, чтобы в случае возникновения ЧС спецтехника смогла беспрепятственно проехать», — отметил начальник отделения административной практики и дознания по Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области Павел Кириченко.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Свято-Никольский храм в Таганроге

В Пасхальную ночь на Дону будут открыты двери 294 храмов. Обеспечивать безопасность жителей региона будут представители МЧС, добровольцы. Также будут усилены полицейские патрули, они будут нести дежурство вместе с казачьими дружинами.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Храм Святителя Димитрия Ростовского в Сальске

Жителей и гостей Ростова-на-Дону ожидает праздничная программа. В частности, в Ростовском государственном музыкальном театре по традиции состоится большой Пасхальный концерт.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Старо-Покровский храм в Ростове-на-Дону

Также в городских музеях в эти дни открыты выставки художников. Например, работы мастеров кисти можно увидеть вмузее изобразительных искусств.