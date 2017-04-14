Москва, 14 апреля, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Сегодня, 14 апреля, торги на отечественных рынках пройдут в одиночестве. Большинство стран ЕС, США, Великобритания, Канада, Австралия празднуют страстную пятницу. На этом фоне ожидается снижение волатильности, а также торговая активность обещает быть минимальной, считает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

По его мнению, «одновременно с этим, ближайшие цели тоже находятся не так далеко от текущих уровней, поэтому, вероятно, уже сегодня их можно будет увидеть».

По валютной паре usd/rub котировки имеют потенциал пробить двухлетний минимум и протестировать уровни 55,70−55,50. Достижение этих ориентиров в очередной раз подтвердит долгосрочный даунтренд от 2015 года. Ближайшим сопротивлением будет служить краткосрочный даунтренд 56,40 — 56,60. В случае коррекции, выше этих уровней валютная пара usd/rub не уйдет», — пояснил Капустянский.

«Долгосрочные перспективы у рубля могут оказаться еще лучше, чем ожидалось. После проявления конфронтации между США и Россией по Сирии ЦБ РФ, вероятно, может стать более аккуратным в регулировании ключевой процентной ставки. Тем более, что таргета в 4% по инфляции регулятор еще не достиг», — сказал эксперт.

«Еще одним значимым фактором стало заявление Дональда Трампа. Его мнение относительно Джанет Йеллен резко изменилось. Глава Белого дома не исключает, что назначит ее на новый срок после окончания полномочий в будущем году и заявил: «Мне она нравится. Я ее уважаю». И конечно, самыми фееричными признаниями оказалось желание сохранить процентную ставку по федеральным фондам на низком уровне и признание Пекина не валютным манипулятором», — отметил Капустянский.

«Резкая смена вектора в высказываниях Трампа для рынков оказалась «откровением». И отсюда возникает закономерный вопрос. Сведется ли дальнейшая политики Трампа в русло предыдущего президента Барака Обамы? В этом случае придется забыть о фискальных стимулах и обещанной налоговой реформе. Подобный расклад, безусловно, будет негативно влиять фондовые рынки, но снизит риск дальнейшего усиления инфляции для ФРС США», — отметил он.

«В этой ситуации регулятор может изменить свою риторику в отношении дальнейшего повышения процентной ставки. Для рубля сохранение процентной ставки по федеральным фондам в США будет дополнительным плюсом. Спред между ставками будет оставаться высоким, что поддержит приток иностранной валюты в виде сделок carry trade», — высказал свою точку зрения эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 14 апреля Центробанк РФ снизил официальный курс доллара и повысил курс евро. Курс доллара опустился на 15 копеек и составил 56,60 рубля. Курс евро поднялся на 2 копейки до 60,28 рубля.