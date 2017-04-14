Москва, 14 апреля, 2017, 11:06 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Биржевые курсы американского доллара и европейской валюты снижаются к рублю в ходе торгов 14 апреля, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Торги открылись снижением курса доллара США на 1 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Курс доллара составил 56,27 рубля.

На 10:11 мск курс доллара составил 56,22 рубля, курс евро — 59,7 рубля. Европейская валюта подешевела относительно уровня предыдущего закрытия на 11 копеек.

Индекс ММВБ в начале торгов 14 апреля показал снижение от уровня закрытия предыдущих торгов на 0,4%, он составил 1936,35 пункта. Индекс РТС опустился на 0,5%, показав отметку 1084,46 пункта.

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