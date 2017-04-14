Ярославль, 14 апреля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославле 13 апреля состоялся народный сход в защиту Петропавловского парка. Участники схода — несколько десятков человек — призвали оставить стадион «Красный Перекоп» в муниципальной собственности и не допустить застройки на этой территории. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Богданова Сход в парке

Местные жители также предложили отремонтировать дорогу, снести сухие деревья и привести в нормальное состояние парковую зону, чтобы семьи с детьми смогли здесь отдыхать и заниматься спортом. Обеспокоенность горожан вызвало решение арбитражного суда, отказавшего Ярославлю в праве собственности на стадион в Петропавловском парке.

«С нашей точки зрения, мэрия умышленно проиграла суд, не представив документы, имеющие отношения к этому стадиону, и подыгрывает застройщику. Поэтому будем за парк бороться. Этот вопрос я вынесу на заседание профильного комитета Ярославской областной думы», — сообщил ИА REGNUM секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев.

Стадион «Красный Перекоп», как сообщалось ранее, угрожает жизни людей. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин готовит обращение в природоохранную прокуратуру с предложением навести порядок и обезопасить Петропавловский парк и стадион.