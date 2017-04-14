Москва, 14 апреля, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В общей сложности 30 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы 14 апреля по данным «Яндекс. Раписания».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Изменение в графике вылетов связано с ухудшением погоды. Так, в 9:00 мск пять рейсов отменены и пять — задержаны в аэропорту «Домодедово».

Девять рейсов отменены и семь — задержаны в «Шереметьево». Четыре рейса отменены в аэропорту «Внуково».

По данным МЧС РФ по Москве 14 апреля ожидается умеренный дождь, днем — порывы ветра до 12−17 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 апреля, в московских аэропортах из-за плохих погодных условий отменены отменены около 20 авиарейсов.

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