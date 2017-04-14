Ярославская область, 14 апреля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославле на улице Терешковой у двухсотлетнего дуба в сквере появилась скульптура «кота ученого». Об это сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скульптура в Ярославле

Около поликлиники № 5 есть парк, который разбил купец Филипп Сорокин в первой трети 19 века. Среди деревьев есть дуб, которому более двухсот лет. В районной администрации его оберегали, вокруг дерева ставили ограждение.

Потом администрация договорилась с Северной железной дорогой, управление которой находится на этой же улице, и та в порядке шефской помощи взялась благоустроить территорию, привести в порядок спортивную площадку и детский городок. А заодно и установить скульптуру ученого кота. Скульптура представляет собой полутораметровую композицию, где ученый кот в очках рассматривает открытую книгу, лежащую на двух других томах. В ближайшее время там планируют сделать красивую оградку.

«Благоустройство этой зоны отдыха — совместный проект мэрии и РЖД. Концепция развития парка утверждена, и в будущем у кота появятся другие сказочные соседи», — написал в своем Facebook мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Ярославцы отмечают, что «кот ученый» далеко не первая скульптура на эту тему в России. Аналогичные (и очень похожие) композиции есть в Санкт-Петербурге, Геленджике, Обнинске и ряде других городов.

«В Ярославле ученый кот особенно экстремален. Я б сказал, он весь — как Божия гроза», — написал в своем Facebook профессор Ярославского педуниверситета Евгений Ермолин.