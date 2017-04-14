Москва, 14 апреля, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Доходы федерального бюджета за I квартал 2017 года составили 3 трлн 632 млрд 564,9 млн рублей или 26,9% к общему объему доходов федерального бюджета, сообщили в Минфине РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Расходы федерального бюджета составили 3 трлн 906 млрд 771,8 млн. рублей или 24,1%.

Дефицит федерального бюджета России за январь-март, по предварительной оценке, составил 1,4% ВВП, или 274 млрд 206,9 млн рублей.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 315 676,3 млн. рублей и (-) 41 469,4 млн. рублей соответственно.

За I квартал больше всего в федеральный бюджет перечислила Федеральная налоговая служба — 2 трлн 382 млрд 206,1 млн рублей (30,0%).

Федеральной таможенной службой перечислено 1 трлн 029 млрд 209,0 млн рублей (24,4%).

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Как сообщало ИА REGNUM, бюджет на текущий год сформирован с дефицитом в 3,2% ВВП при среднегодовой цене нефти 40 долларов за баррель. Однако глава Минфина Антон Силуанов ранее заявлял, что дефицит может быть меньше.

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