Париж, 14 апреля, 2017, 10:22 — ИА Регнум.



AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

Лишения парламентского иммунитета для кандидата в президенты Франции, лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен потребовали судебные следователи, передает радиостанция France Info.

Реакция представителей суда вызвана заявлением политика о том, что она не будет «являться по их вызову для дачи показаний, так как защищена парламентской неприкосновенностью». Речь идет о показаниях по делу о хищении средств Европарламента.

Уточняется, что для снятия иммунитета с депутата Европарламент должен принять такое решение на пленарной сессии, что не делается быстро — возможно, потребуется не один месяц.

Отмечается, что в конце марта следователи направили в Европарламент запросы о лишении неприкосновенности в отношении Ле Пен и ее соратнице по партии Мари-Кристин Бутонне. Оба политика отказались давать показания следствию.

Женщин подозревают в махинациях с трудоустройством помощников депутатов. Им предъявили обвинения в злоупотреблении доверием.

Предположительно, Ле Пен и Бутонне оплачивали работу лиц, которые официально значились помощниками парламентариев, но в реальности работали только в интересах партии «Национальный фронт», почти не посещая заседания в Страсбурге (Франция).

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут 23 апреля. Если понадобится проводить второй тур, голосование состоится 7 мая.

Ле Пен является первым кандидатом по популярности у электората. На втором месте — бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон.

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