Таганрог, Ростовская область, 14 апреля, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Традиционный субботник и День древонасаждений состоялись во всех городах и районах Ростовской области. Таганрожцы не остались в стороне и общими усилиями навели порядок в приморском городе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, культурная столица Дона готова к летнему сезону и наплыву туристов.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Каштанка

Центральный парк культуры и отдыха уже принимает горожан с детьми. Здесь работают аттракционы, детская площадка, ребятишки могут полакомиться сладкой ватой. Здесь же приведено в порядок излюбленное место для фотографий — памятник персонажам рассказа Антона Павловича Чехова «Каштанка». Дрессированные кот Фёдор Тимофеич, гусь Иван Иваныч, свинья Хавронья Ивановна, а также сама героиня произведения в прямом смысле слова блестят чистотой.

Булатова Екатерина ИА REGNUM В парке Таганрога

Все распускается, цветёт и пахнет на набережной, спуститься на которую можно по одной из достопримечательностей — знаменитой каменной лестнице. Берег Таганрогского залива, где особенно многолюдно в выходные, также прибран. С удовольствием таганрожцы гуляют и по расположенной неподалёку Пушкинской набережной, часть которой выложена брусчаткой. В ближайшие дни здесь будет буйствовать зелень.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Пушкинская набережная

Нельзя не обратить внимание на таганрогские дворики, исторические особняки, расположенные в разных районах. Они хранят в себе богатейший дух прежних эпох. Здесь силами жильцов наведён порядок всегда, независимо от времени года.

В Тургеневском переулке в одном из них жила советский педагог Анна Покровская, спасавшая детей во время оккупации Таганрога в 1941—1943 годах. Анна Михайловна в 1996 году была удостоена международного почетного звания «Праведник народов мира». В 2005-м на фасаде дома в память о её подвиге установлена мемориальная доска.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Мемориальная доска Анне Покровской

В эти дни продолжается работа над созданием музея имени легендарной Фаины Раневской. Помимо того, что разрабатывается концепции музея, старинный особняк, расположенный на улице Фрунзе, приводят в порядок. Напомним, что хранилище таганрогского музея-заповедника уже насчитывает более 500 экспонатов, связанных с именем актрисы. Но сотрудники надеются на пополнение фонда.

Булатова Екатерина ИА REGNUM У дома Раневской

«Мы надеемся, что музею удастся найти в Таганроге и Ростове отголоски того культурного генофонда, который соответствует укладу семьи Фельдман. Музейщикам предстоит большая исследовательская работа с архивами для уточнения тех или иных биографических фактов. Ведь и правильная дата года рождения великой актрисы была установлена недавно — не 1896, как общепринято считать, а 1895 год», — отмечала ранее заведующая историко-краеведческим музеем Галина Крупницкая.

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