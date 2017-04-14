Москва, 14 апреля, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Соглашение между Российской Федерацией и Королевством Бахрейн о выдаче президент РФ внес в Госдуму на ратификацию, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу.

При этом под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих стран являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

Соглашением определяются условия, при которых осуществляется выдача лиц, совершивших преступления, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о выдаче и ответов на них, порядок исполнения запросов.

При этом прописывается, что в выдаче отказывается, если у запрашиваемой стороны имеются достаточные основания полагать, что запрос о выдаче представлен с целью преследования лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с его политическими и иными убеждениями либо этому лицу может быть нанесен ущерб по любой из этих причин.