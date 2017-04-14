Москва, 14 апреля, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Законопроект об ограничениях при поиске имени ребенка Госдума обсудит во втором чтении, споры вызвал вопрос об использовании аббревиатур и сокращений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Альберт Анкер. Юнная мать у постели спящего ребенка 1875

«Было предложение выброшено, поскольку на сегодняшний день в нашем языке, в нашей культуре уже сложился целый ряд имен, которые в прошлом являлся аббревиатурой, но сейчас утратил свое идеологическое содержание и стало обычным именем, например, Ким (Коммунистический интернационал молодежи) или такое сокращение как Владлен», — рассказал Исаев.

«Если мы пойдем по пути запрета сокращений, то придется запрещать имя Владимир, которое тоже является сокращением от «владеть миром», — добавил он.

Устраняется также норма, которая предполагала, что если родители правильно не назовут ребенка, то через месяц с ним поступают так, как с оставшимися без попечения родителей, то есть ему может быть насильственно присвоено имя. «Ко второму чтению комитет исключил норму из законопроекта», — сказа Исаев.

Сегодня, 14 апреля, Госдума во втором чтении обсудит законопроект об именах и фамилиях детей. Так, при выборе родителями имени ребенка «не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы». Те же требования действуют при записи имени ребенка.