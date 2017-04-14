Волгоград, 14 апреля, 2017, 09:58 — ИА Регнум.

В Волгограде продолжают появляться и расти стихийные свалки. Так, только в трех районах областного центра в ходе недавних рейдов сотрудниками облкомприроды было выявлено 16 несанкционированных мест сброса мусора. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 14 апреля, всего было обнаружено 16 свалок. Десять их них экологи насчитали в Ворошиловском районе.

Oblkompriroda.volgograd.ru Свалка

В общей сложности обследовали инспекторы 550 централизованных мест размещения коммунальных отходов в жилом секторе Советского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда. 50 из них не отвечали требованиям и правилам. Здесь были либо переполнены контейнеры, либо захламлена прилегающая к ним территория.

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Больше всего нарушений выявлено в Советском районе, где значительная часть контейнеров ломится от отходов, а прилегающую территорию жильцы завалили крупногабаритными строительными, коммунальными отходами и спиленными ветками деревьев.

Принимать меры по зачистке захламленных участков, а также налаживанию регулярного вывоза отходов на лицензированный полигон со всех контейнерных площадок города придется районным администрациям и управляющим компаниям. Понудить их к этому должна администрация Волгограда, куда экологи и направили всю информацию по итогам рейда.

В ближайшее время инспекторы обкомприроды планируют обследовать территории Центрального, Тракторозаводского районов и южной части Волгограда.

Добавим, что проверкам подвергаются не только места сбора мусора, но и техника, перевозящая отходы. В среднем в день на волгоградских автодорогах проверяется около сотни мусоровозов. Только за сутки 13 апреля в отношении водителей, перевозивших отходы с нарушениями, составлено 17 административных протоколов. Как пояснили в природоохранном ведомстве, чаще всего физические и юридические лица не соблюдают правила транспортирования отходов, не могут предъявить лицензию, паспорта на отходы либо другую обязательную документацию. Нередко водителей задерживают во время сброса мусора с машин прямо на почву или в водоемы, а также при сливе жидких отходов в канализационные сети города. Всех нарушителей ждут штрафы — от 1 до 250 тыс. рублей. В особых случаях транспортное средство арестовывается и решается вопрос о наличии состава уголовного преступления.

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С начала 2017 года инспекторами облкомприроды проведено более 580 рейдовых проверок на предмет соблюдения требований законодательства об отходах, назначено штрафов на общую сумму более 2,7 миллиона рублей. Виновные также должны будут возместить ущерб за загрязнение окружающей природной среды на общую сумму 24,5 миллиона рублей.

В общей сложности в Год экологии будет проведено более двух тысяч рейдовых мероприятий на всей территории Волгоградской области.