Донецк, 14 апреля, 2017, 09:48 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

За прошедшие сутки украинские войска пять раз нарушили режим тишины в ЛНР и 58 раз — в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили пять раз режим тишины. Украинская армия обстреляла село Калиново-Борщеватое, поселок Красный Яр, пгт Фрунзе, районы памятника князю Игорю.

Обстрелы велись минами калибра 82 мм и 120 мм, из вооружения БМП, стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 58 раз. Под огнем оказались 19 населенных пунктов.

Также саперы МЧС ДНР разминировали пастбища возле села Зеркальное, было обезврежено более ста взрывоопасных предметов. Мины остались на полях с лета 2014 года, когда в регионе шли боевые действия.

По данным другой стороны, два солдата ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 65 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Водяного, Широкино, Павлополя, Гнутово, Гранитного, Талаковки, Красногоровки, Чермалыка, Старогнатовки, Новотроицкого.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около шахты Бутовка, Авдеевки, Каменки, Опытного, Луганского, Катериновки, Новоалександровки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы захватить ДНР и ЛНР, Киев использует регулярные войска, военную технику, включая танки, гаубицы и РСЗО, а также в начале конфликта была использована авиация. ВСУ от самолетов пришлось отказаться, поскольку потери среди летного состава были слишком велики.

С начала 2017 года конфликт в Донбассе перешел в острую фазу. Украинские войска усилили наступление, участили артиллерийские обстрелы позиций ополченцев и мирных населенных пунктов.

Также с января республики находятся в торговой блокаде. Все пути сообщения между Украиной и Донбассом оккупированы радикалами, которые требуют полного запрета на торговлю с республиками.

В марте 2017 года Служба национальной безопасности и обороны Украины объявила о запрете грузоперевозок между республиками и «незалежной». Тем самым, блокада Донбасса официально была объявлена правительством Киева.