Анкара, 14 апреля, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Референдум о введении президентской системы в Турцию для журналиста Джана Дюндара — это выбор между демократией и диктатурой, сообщает Die Politikschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Известный турецкий журналист, бывший редактор правительственной газеты, изгнанный из страны из-за подозрений в пропаганде терроризма, видит опасность в общественной поляризации в Турции.

«16 апреля — исторический момент для нашей страны, который сможет изменить ее судьбу», — отмечает Дюндар.

Журналист выражает озабоченность по поводу укрепления власти Реджепа Тайипа Эрдогана.

«К сожалению, такое развитие событий опасно для Турции: общество делится на сторонников Эрдогана и его противников. Это неправильно», — добавляет журналист.

Джан Дюндар, находящийся в изгнании на территории ФРГ, призывает немецкое правительство к солидарности по отношению к либерально-демократическим силам Турции.