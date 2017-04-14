Джан Дюндар: Референдум в Турции — это выбор между демократией и диктатурой
Анкара, 14 апреля, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Референдум о введении президентской системы в Турцию для журналиста Джана Дюндара — это выбор между демократией и диктатурой, сообщает Die Politikschau.
Известный турецкий журналист, бывший редактор правительственной газеты, изгнанный из страны из-за подозрений в пропаганде терроризма, видит опасность в общественной поляризации в Турции.
«16 апреля — исторический момент для нашей страны, который сможет изменить ее судьбу», — отмечает Дюндар.
Журналист выражает озабоченность по поводу укрепления власти Реджепа Тайипа Эрдогана.
«К сожалению, такое развитие событий опасно для Турции: общество делится на сторонников Эрдогана и его противников. Это неправильно», — добавляет журналист.
Джан Дюндар, находящийся в изгнании на территории ФРГ, призывает немецкое правительство к солидарности по отношению к либерально-демократическим силам Турции.