Гиресун, Турция, 14 апреля, 2017, 09:37 — ИА Регнум. За несколько дней до конституционного референдума в Турции Реджеп Тайип Эрдоган ежедневно оскорбляет некоторые европейские страны, особенно Германию и Нидерланды, обвиняя их в фашизме и исламофобии, сообщает информационное агентство T-online.

cnnturk.com Роджеп Эрдоган

«Макияж на лице Европы растекается», — заявил Эрдоган на предвыборном мероприятии в черноморском городе Гиресун.

«Фашизм, расизм, ксенофобия и исламофобия: европейцы уже начали показывать свое истинное лицо. Они терпеть не могут мусульман, — добавил президент. — Но они зря так поступают. Население Европы стареет, экономика слабеет, силы иссякают. Ее будущее будет зависеть от пяти миллионов наших собратьев, проживающих в Евросоюзе. У них нет другого выбора».