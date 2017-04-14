Тула, 14 апреля, 2017, 09:13 — ИА Регнум. 9−11 июня в музее-усадьбе «Ясная Поляна» будет проходить театральный фестиваль «Толстой Weekend». 13 апреля прошла пресс-конференция, на которой министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая и член организационного комитета по подготовке фестиваля Олег Беркович подробно рассказали о программе культурного события.

Пресс-центр правительства Тульской области На пресс-конференции

В 2017 году театральный фестиваль «Толстой Weekend» проходит во второй раз по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Дата проведения перенесена с сентября на июнь — ко дню рождения музея, которому 10 июня исполняется 96 лет. В этот раз на фестивале планируется принять свыше пяти тысяч гостей и зрителей.

Как отметила Татьяна Рыбкина, фестиваль получил поддержку Министерства культуры РФ и включён в календарь значимых творческих мероприятий этого года в России.

«Этот театральный фестиваль является «изюминкой» глобального федерального проекта «Русские усадьбы». Он привлекает огромное количество туристов в наш край. Для Тульской области данное мероприятие способствует позиционированию нашего региона не только в ключе крупного оружейного и промышленного центра, но и культурного», — отметила министр культуры региона.

Екатерина Толстая добавила, что в этом году сформирована более разнообразная программа фестиваля. По сравнению с прошлым годом количество театральных коллективов расширено с 7 до 12. Спектакли пройдут на пяти различных площадках: главная и малая сцены, яблоневый сад, Дом Волконского и парк Клины.

Пресс-центр правительства Тульской области Фестиваль «Толстой Weekend»

Фестиваль откроется в пятницу, 9 июня, музыкально-драматической композицией Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, построенной на ариях из оперы Сергея Прокофьева «Война и мир». Постановка готовится художественным руководителем театра Александром Тителем специально для фестиваля Толстой Weekend.

На следующий день на Малой сцене Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова из Тольятти представит спектакль-эскиз «Отрочество» по одноимённой повести Льва Толстого. Действие спектакля будет проходить не только на сцене — актёры сыграют и в зале, совсем близко к зрителю. Позже на этой же площадке состоится моноспектакль московской актрисы Анастасии Бошенковой «Севастополь в декабре месяце» — свободное художественное высказывание, основанное на текстах классика. В Доме Волконского зрителей ожидает видеопоказ польского спектакля «Смерть Ивана Ильича» и дискуссия на тему «Влияние русской культуры на польский театр».

В воскресенье днём все желающие смогут принять участие в публичной дискуссии с немецким драматургом и режиссёром Армином Петрасом, создавшим сценические версии романов «Анна Каренина» и «Война и мир». А вечером на Малой сцене Театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга представит камерный спектакль «Семья». В его основу легла пьеса молодого петербургского драматурга Юрия Урюпинского, написанная по мотивам «Крейцеровой сонаты» Толстого.

Также на протяжении двух дней — субботы и воскресенья — будет проходить необычное представление, охватывающее всю территорию Ясной Поляны. Московский LIQUID theatre и актёры тульских театров покажут специально разработанный для Толстой Weekend иммерсивный спектакль-путешествие по усадьбе «Зелёная палочка».

Закроет фестиваль масштабная постановка «Анны Карениной» Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского. Хотя основными в программе по-прежнему остаются постановки по мотивам произведений Льва Толстого, в этом году будут и исключения, расширяющие тематические рамки фестиваля. Так, одним из участников Толстой Weekend станет Мастерская Дмитрия Брусникина со сторителлингом «Истории об истории». Этот цикл посвящён роли личности в истории — теме, которую неоднократно поднимал в своих произведениях Лев Толстой. Ещё одно исключение — пьеса «Отцы и сыновья» по мотивам романа современника Толстого Ивана Тургенева в исполнении Московского академического театра им. Владимира Маяковского.

В этом году фестиваль также существенно расширяет детскую программу, по-прежнему оставляя её бесплатной. В яблоневом саду усадьбы Театр юного зрителя из Нижнего Новгорода покажет спектакль «Как мужику счастье было…». История, основанная на пяти сказках Льва Толстого, рассказывается актёрами азартно и весело, виртуозно играя с предметами и показывая пантомиму. Актёры московского Центра им. Вс. Мейерхольда в жанре сторителлинга представят детские рассказы классика литературы: «Филиппок», «Отец и сыновья», «Косточка», «Старый дед и внучек», «Лгун», «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза», «Птичка», «Акула», «Прыжок». «Мы постарались выстроить программу так, чтобы у зрителя была возможность провести целый день в усадьбе, перемещаясь между площадками и просто наслаждались театральным действом и летним днём на природе», — подчеркнула Екатерина Толстая.

Член оргкомитета фестиваля Олег Беркович рассказал, что продажа билетов на «Толстой Weekend» стартует в конце апреля на сайте tolstoyweekend.ru, а также в билетных кассах города Тулы и музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Около четверти от общего числа будет выделено в качестве социальной квоты, что поможет людям вне зависимости от достатка насладиться актёрским мастерством. В музее-усадьбе дополнительно будет проработан вопрос транспортного обеспечения, так чтобы гостям фестиваля было удобно добраться как на личном, так и на общественном транспорте.

Значимость проведения фестиваля «Толстой Weekend» прокомментировал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

«Наш регион неразрывно связан с судьбой Льва Николаевича Толстого. Здесь его родина, здесь он жил и создавал свои шедевры. Поэтому для нас театральный фестиваль, посвящённый творчеству нашего великого земляка, — очень важное событие. Мы будем рады принять его поклонников из любой точки России и из-за рубежа.

Для Тульской области фестиваль «Толской Weekend», несмотря на свою молодость, стал уже настоящей визитной карточкой. В этом году он получил поддержку федерального министерства культуры, и мы рассчитываем, что его масштаб будет только расти».