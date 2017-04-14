Екатеринбург, 14 апреля, 2017, 09:13 — ИА Регнум. В Свердловской области Пасха объединит около 73 тысяч православных верующих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Борис Кустодиев. Крестный ход. 1915

В 400 объектах религиозного культа пройдут ночные богослужения. На охрану общественного порядка заступят около 2500 сотрудников полиции и около 100 представителей частных охранных предприятий. Также к охране будут привлечены дружинники, бойцы Росгвардии и казаки.

Также сформирован резерв, а в областном главке МВД России создан оперативный штаб.

Традиционно наиболее крупные мероприятия пройдут в столице Среднего Урала, в Екатеринбурге. Здесь 16 апреля под девизом «Верим. Действуем» состоится праздничное пасхальное шествие, которое впервые возглавит детская колонна из числа воскресных школ и патриотических организаций. По данным Екатеринбургской епархии, в ней примут участие около тысячи детей. Самыми первыми пройдут палестинские православные скауты Кфар-Ясифа, которые специально прибыли на Урал из Израиля, а за ними кадеты, суворовцы, учащиеся кулинарного техникума и другие.

После детской колонны и военных пройдёт основной крестный ход.