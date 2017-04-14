Вашингтон, 14 апреля, 2017, 09:09 — ИА Регнум.



Скриншот с видео демонстрирующее испытание американцами неядерной бомбы GBU-43 B GBU-43/B

Испытания ВВС США мощной неядерной бомбы GBU-43/B, проведенные в Афганистане, записаны на видео и выложены в открытый доступ Пентагоном.

«Мать всех бомб» GBU-43/B сброшена 13 апреля на территории Афганистана в провинции Нангархар — по объектам террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Первые кадры видеозаписи демонстрируют бомбу перед сбросом, внутри военно-транспортного самолета MC-130. Затем показан сброс бомбы, которую сначала удерживает парашют.

Затем бомба падает на землю, над которой вздымается грибовидное облако.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назвал испытания успешными. При этом бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что GBU-43/B ударила по тоннелям террористов, строительство которых частично финансировали США.

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