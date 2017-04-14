Москва, 14 апреля, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников в 2017 году выплатит Росрыболовству более 90 млн иен ($825 тыс.) за право вылова морской капусты (ламинарии) у острова Сигнальный, входящего в состав Малой Курильской гряды. Переговоры в Москве проводились в рамках соглашения, заключенного в 1981 году. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

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«В ходе переговоров между сторонами достигнута договоренность о том, что за право промысла морской капусты (ламинарии) у острова Сигнальный Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников выплатит российской стороне 90 582 800 японских йен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время промысла японских рыбаков будет ограничено периодом с 1 июня по 30 сентября текущего года.

«Общее количество японских лодок, одновременно находящихся на промысле, не превысит 240 единиц, — говорится в сообщении. — Общий объем добычи (вылова) бурых водорослей (ламинарии, аларии и костарии ребристой) в районе, указанном в статье 1 Соглашения, в 2017 г. составит не более 3892 т».

Кроме того, власти Японии безвозмездно предоставят организациям РФ оборудование на 3,5 млн йен для сохранение запасов морской капусты в данном районе.

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