Чэнду, Китай, 14 апреля, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Строительство копии знаменитого «Титаника» в китайской провинции Сычуань выходит на завершающий этап. Создана копия корпуса британского парохода, передает Международное радио Китая (CRI).

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Копия корпуса судна имеет 296 метров в длину и 28,19 метра в ширину. Корабль будет стоять на специальных гидравлических опорах.

Когда он будет полностью построен, туристы смогут не только подняться на борт, но и почувствовать себя пассажирами столкнувшегося с айсбергом судна: корабль будет трястись и крениться на бок.

По оценкам, сооружение копии «Титаника» обойдется в 1 млрд юаней, что соответствует примерно $140 млн, и займет два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайская судостроительная корпорация Wuchang Shipbuilding Industry Group объявила о начале строительства копии «Титаника» в конце 2016 года. Корабль не предназначен для выхода в море, его задача — привлекать туристов в уезд Даин провинции Сычуань. Судно должно стать точной копией легендарного парохода: вооссоздается не только корпус, но и внутренние помещения.

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Британский пароход «Титаник», считавшийся самым крупным пассажирским лайнером в мире, столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Это был первый и единственный рейс гигантского судна, жертвами катастрофы стали почти 1500 человек.

Всего на борту лайнера находились 1317 пассажиров и 908 членами экипажа. «Титаник» отправился из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. Несмотря на предупреждения об айсбергах, судно двигалось на предельной скорости.

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