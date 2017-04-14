Красноярск, 14 апреля, 2017, 08:45 — ИА Регнум.



Уильям Хогарт. Суд. 1758

Решение о признании банкротом Акционерного коммерческого банка «Енисей» вынесено Арбитражным судом Красноярского края, сообщает РАПСИ.

Заявление Банка России удовлетворено 13 апреля. Регулятор обратился в суд с заявлением о банкротстве после того, как выяснилось, что имущества кредитной организации недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами.

В марте из суда поступила информация, что величина активов «Енисея» (миллиард рублей) в несколько раз ниже, чем объем обязательств организации перед кредиторами (5,8 млрд руб.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензия «Енисея» была отозвана Банком России 9 февраля 2017 г. По состоянию на 1 января 2017 г. кредитная организация занимала 254 место по величине активов в банковской системе РФ.

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Банк являлся участником системы страхования вкладов. В феврале начались страховые выплаты вкладчикам. Как сообщало Агентство страхования вкладов, выплаты было решено вести через Сбербанк и РГС банк.

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