Киев, 14 апреля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. За время нахождения на посту главы НБУ Валерии Гонтаревой Украина потеряла 500 млрд гривен (1 трлн рублей), заявил глава Совета ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин, передает ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам эксперта, именно такой ущерб был нанесен Украине, пока Валерия Гонтарева находилась на должности президента Национального банка Украины.

«Сюда входят потери для государственного бюджета, для общества и в целом для страны», — отметил Аржевитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерия Гонтарева заявила, что 10 мая уходит с должности главы НБУ. Она отметила, что на посту президента Нацбанка ее «миссия полностью завершена».

Напомним, Валерия Гонтарева возглавила Нацбанк летом 2014 года, назначение поддержал МВФ.

После своего назначения Гонтарева стала проводить политику, направленную на сокращение штата Нацбанка, а также на закрытие большого числа банков на Украине. По ее словам, штат НБУ «раздут», вследствие чего его стоит сократить.

Согласно последним сообщениям, количество сотрудников НБУ на данный момент составляет около 5 тыс, притом что в 2014 году в штате банка числилось около 12 тыс. человек.

Негативный эффект от реформ, проведенных Гонтаревой, отмечают многие специалисты.

Украинский журналист Александр Дубинский заявлял, что Федеральное бюро расследований (американская спецслужба) начало расследование деятельности Гонтаревой, подозреваемой в хищении средств, выделяемых США и МВФ в помощь Украине.

Экономист Андрей Новак отмечал, что Гонтарева «за два года уничтожила всю банковскую систему страны (Украины) и стабильность национальной валюты».